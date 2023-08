Le PSG reçoit un ultimatum pour ce buteur

Axel Cornic

Barré par la MNM la saison dernière, Hugo Ekitike a vu des nouveaux poids lourds débarquer en attaque lors de ce mercato et un départ semble désormais être devenu une évidence. Mais le Paris Saint-Germain réclamerait près de 30M€ pour le laisser filer et ça ne pousse pas les clubs à passer à l’action, même si certains tentent le coup.

Une petite saison et puis s’en va. Révélation du Stade de Reims il y a deux ans, Hugo Ekitike n’a pas réussi à confirmer au PSG, qu’il a rejoint lors du mercato estival 2022. Avec les arrivées d’Ousmane Dembélé ou encore de Gonçalo Ramos il ne devrait pas avoir plus de place et il a donc tout intérêt à se trouver un nouveau club.

Ekitike voulait Lens, mais...

L’Equipe avait annoncé que la préférence d’Ekitike allait vers le RC Lens, qui a finalement pris une autre direction en ce mercato estival, en recrutant Elye Wahi. Ainsi, un départ à l’étranger a semblé se précise avec l’AC Milan ou encore West Ham, même si ces derniers jours c’est l’OL qui serait venu aux nouvelles pour l’attaquant du PSG.

La Roma a tenté le coup