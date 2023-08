Grande nouvelle pour ce transfert du PSG

Axel Cornic

Arrivé il y a un an avec l’étiquette de nouvelle promesse du football français, Hugo Ekitike s’est pris les pieds dans le tapis au Paris Saint-Germain. Il n’a que très peu joué et un départ semble désormais être devenu inévitable, avec l’ancien du Stade de Reims qui pourrait bien rebondir à l’étranger... même si un club de Ligue 1 serait prêt à tenter sa chance !

Compliqué pour un jeune joueur de s’imposer face à Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. C’est le pari risqué tenté par Hugo Ekitike l’été dernier et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il ne s’est pas révélé payant. L’attaquant de 21 ans a en effet peu joué et avec les arrivées d’Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos, son avenir au PSG s’assombri encore plus.

Déjà la fin pour Ekitike

C’est donc logiquement qu’un départ est évoqué en ce mercato estival, mais pour aller où ? Les médias italiens assurent qu’il aurait la cote en Serie A, avec l’AC Milan et l’AS Roma qui aimeraient s’attacher ses services. Ce n’est pas tout puisqu'en Premier League le Français aurait également plusieurs pistes, sans oublier l’OL, qui se serait joint au dossier assez récemment.

Une course à trois ?