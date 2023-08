Un attaquant débarque, l'ASSE annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Compte tenu de son début de saison plus que compliqué, l'ASSE espère bien parvenir à se renforcer d'ici la fin du mercato. Dans cette optique, les Verts ont obtenu le prêt de Stéphane Diarra sans option d'achat. L'attaquant débarque en provenance du FC Lorient et Laurent Batlles s'est prononcé sur l'apport de son nouveau joueur et sur la façon dont il compte l'utiliser.

Après une saison décevante, l'AS Saint-Etienne n'est repartie sur d'excellentes bases. Bien que les Verts se soient rassurés en dominant Quevilly (2-1), les problèmes sont loin d'être résolus et les deux défaites inaugurales contre Grenoble (0-1) et Rodez (1-2) n'ont pas été oubliées. Ainsi, l'ASSE s'active sur le mercato avec la volonté de densifier son secteur offensif, amoindri par le départ de Jean-Philippe Krasso. Stéphane Diarra a ainsi débarqué en provenance de Lorient dans le cadre d'un prêt. Et à l'occasion de la présentation de son nouveau joueur, Laurent Batlles se prononce sur son utilisation.

«On l’a pris aussi pour sa polyvalence»

« On l’a pris aussi pour sa polyvalence. Il a été formé à gauche, son pied gauche lui permet d’amener des centres. On peut le faire jouer à droite avec son "faux pied" en rentrant. C’est possible aussi de le faire jouer sous un attaquant, avec ses qualités de vitesse, de percussion. Il a cette polyvalence qui peut nous amener pas mal de points positifs. Ça va aussi apporter de la concurrence », assure l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse avant de poursuivre.

Batlles décrypte le rôle de Diarra