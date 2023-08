Aubameyang signe à l'OM, il révèle une discussion en privé

Alexis Brunet

Cet été, l'OM a réalisé un joli coup sur le mercato en recrutant Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais est devenu la nouvelle star de l'attaque marseillaise, depuis le départ d'Alexis Sanchez. Si c'est Pablo Longoria qui a réussi à trouver les bons mots pour faire venir l'ancien joueur d'Arsenal, le président de l'OM a aussi pu compter sur Brandao, qui a vanté les mérites du club à son ancien coéquipier à l'ASSE.

Avec l'arrivée de Marcelino à l'OM, Pablo Longoria a dû s'activer sur le mercato. L'entraîneur espagnol évolue souvent en 4-4-2, et il a donc besoin de plusieurs attaquants pour jouer dans ce schéma. Le président marseillais a donc mis la main au portefeuille pour gâter son coach en renforçant drastiquement son secteur offensif.

Aubameyang a parlé avec Brandao

Pablo Longoria a fait venir Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, mais surtout Pierre-Emerick Aubameyang, qui sortait d'une expérience compliquée à Chelsea. Pour le journal La Marseillaise , l'ancien coéquipier de PEA à l'ASSE, Brandao, a révélé avoir parlé avec l'attaquant au sujet de l'OM. « On a joué ensemble à Saint-Étienne, on a gagné des titres ensemble. Je suis très heureux qu’il soit venu à Marseille. Je lui ai souhaité bonne chance avec son nouveau club, qu’il marque beaucoup de buts et qu’il fasse plaisir aux supporters », confie l'ancien joueur brésilien.

OM : Transfert imminent pour Guendouzi ? https://t.co/CWoun6Brj7 pic.twitter.com/I5R6DoSULv — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

«Marseille est un club spécial »