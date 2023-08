Mercato - PSG : Les bienfaits des départs de Messi et Neymar se font sentir

Alexandre Higounet

Avec le départ de Lionel Messi libre et le transfert de Neymar à Al-Hilal moyennant un montant autour de 100 millions d’euros, le Paris Saint-Germain a assurément beaucoup plus gagné qu’il n’a perdu. Et les premiers bienfaits de ces départs commencent déjà à se faire sentir. Analyse.

Cet été, le PSG a donc acté la séparation d’avec la MMN, tout d’abord en ne prolongeant pas le contrat de Lionel Messi, parti finalement aux Etats-Unis, puis en indiquant à Neymar le chemin de la sortie, celui qu’il avait lui-même décidé de prendre de toute façon, moyennant un transfert d’environ 100 millions d’euros à Al-Hilal.

Le PSG veut une pépite, elle a tranché pour son transfert https://t.co/2m7R66lGdX pic.twitter.com/J7cNOZ3Ikq — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Paris peut enfin constituer un effectif riche et équilibré

Et aujourd’hui, le Paris Saint-Germain commence à ressentir les bienfaits de ses départs. Financièrement, le club a reçu une bouffée d’oxygène incroyable, notamment vis-à-vis des contraintes du fair-play financier, ce qui fait qu’il est capable de bâtir un effectif beaucoup plus équilibré, avec un grand nombre de joueurs de calibre mondial, là où il en manquait cruellement ces dernières années. La preuve en est avec la ligne d’attaque, où Paris est en train de finaliser l’arrivée de Randal Kolo Muani, alors qu’il a déjà fait signer Gonçalo Ramos, Marco Asensio et Ousmane Dembélé, ce qui fait qu’il pourrait disposer pour son trio offensif de six ou sept solutions, dont cinq de très haut niveau avec Dembélé, Mbappe, Gonçalo Ramos, Kolo Muani et Asensio, auxquels il conviendra d’ajouter Soler et Kang-in Lee, tous deux capables d’évoluer sur les ailes ou un peu plus bas au milieu.

Et maintenant un milieu de haut niveau

Et il y a fort à parier qu’avec la nouvelle latitude dont il dispose, le PSG ne va pas en rester là. Une fois que Marco Verratti sera vendu en Arabie Saoudite, la probabilité est très forte que le club de la capitale se mettre en quête d’un nouveau milieu de terrain relayeur de très haut niveau, capable de travailler comme d’apporter un réel plus dans la créativité voire même d’occuper un rôle de meneur de jeu. Tout cela n’aurait jamais été possible si Messi et Neymar étaient restés.