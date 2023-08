Cette star du PSG donne une réponse finale pour son transfert

Thomas Bourseau

Marquinhos n’est pas parti pour plier bagage. Malgré les rumeurs de transfert, le capitaine du PSG serait pleinement impliqué dans le projet sportif mis en place à Paris où il a dernièrement prolongé son contrat jusqu’en 2028. L’Arabie saoudite devrait donc essuyer un échec pour l’international brésilien.

Le marché saoudien secoue le mercato estival. En attestent les multiples opérations effectuées par la Saudi Pro League à l’intersaison et notamment au PSG avec les tentatives d’Al-Hilal de recruter Lionel Messi et Marco Verratti, en vain à ce jour, mais cela a fait mouche avec Neymar qui s’en est allé au club de Djeddah la semaine dernière. Quid de Marquinhos ?

Conforté en tant que capitaine, Marquinhos ne compte pas aller voir ailleurs

Il est spécifié depuis plusieurs jours que le capitaine du PSG serait dans les petits papiers d’Al-Ittihad, club de Karim Benzema, comme Sports Zone et plus récemment RMC Sport l’ont confié. Néanmoins, à en croire Le Parisien , Marquinhos n’aurait que faire de l’intérêt de la ligue saoudienne. En l’état, le Brésilien n’entendrait absolument pas quitter le Paris Saint-Germain, lui qui a prolongé en mai dernier jusqu’en juin 2028. Marquinhos aime sa vie au PSG et à Paris.

Marquinhos, à 100 % en adéquation avec le projet du PSG ?