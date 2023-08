Préférée à Mbappé, cette star du PSG se frotte les mains

Thomas Bourseau

Depuis trois ans, Marquinhos est le capitaine du PSG. Malgré des performances en-deça de ses habitudes depuis quelque temps, le Brésilien a conservé la confiance de son vestiaire puisqu’au terme de deux votes, il est resté le capitaine du Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé comme premier lieutenant. De quoi ravir Marquinhos qui penserait être l’homme de la situation.

Marquinhos a soufflé sa dixième bougie en juillet dernier en tant que joueur du PSG. Arrivé à 19 ans en provenance de la Roma, le Brésilien a grandi au Paris Saint-Germain et a appris aux côtés de son compatriote Thiago Silva avant d’hériter du brassard de capitaine à l’été 2020, soit au moment du départ de Silva à Chelsea.

Élève de Thiago Silva, Marquinhos est passé maître en 2020

Depuis, Marquinhos n’a pas lâché le brassard, mais aurait pu voir la nouvelle ère portée par Luis Enrique le priver de son statut. Néanmoins, l’entraîneur du PSG s’est montré clair en conférence de presse la semaine dernière en affirmant qu’il ne trancherait pas concernant l’identité du nouveau capitaine et que les joueurs eux-mêmes procéderaient à un vote pour désigner leur leader. Après un vote à mains levées qui a permis à Marquinhos d’être conforté dans sa position, un nouveau vote, sous identité secrète, a eu lieu mardi matin selon Le Parisien.

Marquinhos pense être l’homme de la situation pour le brassard