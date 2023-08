Furieux, il balance tout sur le transfert de Messi au PSG

Amadou Diawara

Lors de l'été 2021, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. Interrogé sur le passage de la Pulga à Paris, Jérôme Rothen est sorti de ses gonds, affirmant qu'elle « s'est foutue de la tronche de tout le monde » pendant deux saisons.

Dans l'incapacité de trouver un accord contractuel avec Joan Laporta, Lionel Messi a été dans l'obligation de quitter le FC Barcelone à la fin de son engagement le 30 juin 2021. Pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau, la Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois, selon Jérôme Rothen, Leo Messi serait venu aux PSG avec de mauvaises intentions.

Nouveau coup dur, le PSG annonce une mauvaise nouvelle https://t.co/Cn3IeDR7ir pic.twitter.com/uhIHWrUx6V — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

«Il s'est foutu de la tronche de tout le monde»

« Il est venu au PSG juste pour préparer la Copa America et la Coupe du Monde. C'était une réussite, parce qu'il a gagné les deux compétitions. Là dessus on peut dire bravo. Mais le gros point noir ce sont ces deux années au PSG, où il s'est foutu de la tronche de tout le monde. Il a perdu toute crédibilité. C'est un grand joueur, mais une petite personne. Je pense qu'il est limite anti-français. Il était en tout cas contre le PSG » , a pesté Jérôme Rothen, avant d'en rajouter une couche.

«Il était contre le PSG »