PSG - Mbappé : Son départ au Real Madrid est annoncé

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2024. Son avenir fait néanmoins énormément parler et il est bien évidemment question d'un transfert au Real Madrid pour le numéro 7 de Luis Enrique. Mbappé rejoindra-t-il les Merengue d'ici le 1er septembre ? Pour Luis Fernandez, il ne fait aucun doute que le champion du monde 2018 ira à Madrid tôt ou tard.

Le feuilleton Kylian Mbappé est encore loin d'être d'être terminé. Malgré la réintégration du Français au PSG, son avenir demeure toujours incertain. En effet, l'enfant de Bondy est dans sa dernière année de contrat et le club de la capitale redoute de voir Mbappé partir libre en 2024. Pourrait-il alors être vendu d'ici le 1er septembre ? Dans tous les cas, le Real Madrid apparait comme la seule et unique destination pour Kylian Mbappé. Une évidence d'ailleurs aux yeux de Luis Fernandez, ancien du PSG.

« Kylian veut aller au Real Madrid »

Dans un entretien accordé à AS , Luis Fernandez s'est confié sur le cas Kylian Mbappé. Et à propos d'un transfert au Real Madrid, il a expliqué : « La certitude que Mbappé finira au Real Madrid à court terme ? Kylian veut aller là bas. Ça, c'est clair. Son rêve est et a toujours été le Real Madrid. Nous savons depuis qu'il est enfant qu'il est pour le Real Madrid. On l'a vu avec le maillot blanc. Mais, on a vu l'été dernier comme les choses peuvent changer ».

« Cela sera difficile qu'il parte libre »