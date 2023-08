PSG : Il rétablit la vérité pour ce transfert surprise de Mbappé

Alexis Brunet

Comme chaque année, le mercato a son lot de rumeurs, et certaines sont parfois un peu loufoques. Des supporters du FC Barcelone se sont ainsi mis à rêver d'une possible arrivée de Kylian Mbappé au sein de leur club. Sur l'application The Residency, qui permet à des fans de poser des questions à des personnalités et des footballeurs, Fabrizio Romano a mis un terme aux espoirs des Blaugrana.

Lors du match face à Toulouse, Kylian Mbappé a rejoué pour la première fois avec le PSG depuis le 21 juillet dernier. Il faut dire que le Français a été mis à l'écart par son club pendant plusieurs semaines, mais tout est rentré dans l'ordre récemment.

Le Real Madrid est toujours là pour Mbappé

Les relations se sont donc considérablement réchauffées dernièrement entre Kylian Mbappé et le PSG. Mais il y a encore peu de temps, les supporters parisiens ont eu peur de voir leur attaquant filer au Real Madrid. L'hypothèse existait clairement, mais le champion du monde devrait finalement disputer cette saison à Paris, en attendant de peut-être prolonger son contrat à l'avenir.

Mbappé - PSG : Le feuilleton enfin réglé ? https://t.co/EhC8iXI6e1 pic.twitter.com/6aP5gIg9mp — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Mbappé n'ira pas au FC Barcelone