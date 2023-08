PSG : Mbappé prêt à enfin prendre la parole ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au cœur du mercato alors que son contrat arrive à terme en juin 2024, Kylian Mbappé reste bien silencieux sur son été encore très agité. Alors qu’il s’apprête à disputer une nouvelle saison avec le PSG, son explication est évidemment attendue, et celle-ci pourrait intervenir dans les prochains jours, après le match face au RC Lens.

Poussé vers la sortie et écarté du groupe professionnel pour l’inciter à plier bagage à une année de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est finalement parti pour rester au PSG. Un rapprochement a eu lieu entre les deux parties, permettant aux dirigeants parisiens de reprendre espoir sur une possible prolongation, tandis que le Real Madrid ne devrait pas se positionner avant la fin du mois d'août selon la presse espagnole. Alors que le dossier s’est joué en coulisse durant une bonne partie de l’été, la prochaine prise de parole de Kylian Mbappé est évidemment très attendue.

La réponse du joueur est attendue

Et elle pourrait intervenir plus vite que prévu. Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé pourrait ne pas attendre la prochaine trêve internationale de septembre pour s’exprimer sur son été agité au cours d'une traditionnelle conférence de presse, mais profiter du match du PSG contre Lens samedi afin de lâcher ses vérités.

Mbappé pourrait parler samedi