L'ultimatum du PSG pour ce transfert

Jean de Teyssière

Le PSG cherche toujours à s'enrichir d'un nouvel élément offensif et la piste menant à Bradley Barcola pourrait bien brutalement se stopper. Menant lui-même les discussions avec John Textor, Nasser al-Khelaïfi aurait mis en stand-by les négociations avec l'OL, lassé de voir que le prix changeait sans cesse et qu'il devenait déraisonnable. Le PSG ne reprendra les discussions que si l'OL change de comportement...

Le PSG est très actif sur ce mercato estival et a annoncé 10 recrues : Manuel Ugarte, Marco Asensio, Cher Ndour, Milan Skriniar, Ousmane Dembélé, Xavi Simons, Arnau Tenas, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos et Lucas Hernandez. Et le PSG pourrait bien allonger cette liste puisque de nombreuses autres pistes sont en discussion, même si le PSG a pour le moment rompu les négociations concernant un crack de la Ligue 1 estimé à 40M€...

Nasser al-Khelaïfi discute avec l'OL pour Barcola

Depuis qu'il a choisi de rejoindre Gestifute, l'agence de Jorge Mendes, l'avenir de Bradley Barcola ne semble plus s'inscrire à l'Olympique lyonnais. Estimé à 40M€ selon L'Equipe , le quotidien français révèle également que le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi s'occupe lui-même les discussions avec John Textor concernant Bradley Barcola. Comme annoncé par le10sport.com le 13 juillet dernier, le PSG fait du jeune crack de 20 ans l'une de ses priorités. Mais tout semble s'être brutalement arrêté.

PSG : L'annonce du Real Madrid pour le transfert de Mbappé https://t.co/UEvLVcXsXy pic.twitter.com/sLsPEDPib1 — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Le PSG stoppe les discussions avec l'OL