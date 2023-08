Mercato : Réponse imminente pour la priorité du PSG

Alexis Brunet

Après Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, le PSG pourrait bien recruter un autre international français cet été. En effet, la priorité parisienne en cette fin de mercato se nomme Randal Kolo Muani. La piste est très chaude, et le joueur serait déjà d'accord avec le club de la capitale. Des nouvelles discussions devraient avoir lieu ce mercredi entre les deux formations, et les dirigeants de Francfort savent qu'ils vont devoir vite prendre une décision.

Pour le moment, c'est en attaque que le PSG s'est le plus renforcé. Quatre joueurs sont arrivés pour renforcer les rangs parisiens. Marco Asensio et Kang-in Lee d'abord, puis quelques semaines plus tard, c'était au tour de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé de débarquer à Paris. Il se pourrait bien qu'un cinquième joueur offensif rejoigne le club de la capitale dans les derniers jours du marché des transferts.

Des discussions vont avoir lieu pour Kolo Muani

D'après les informations de L’Équipe , des discussions devraient avoir lieu ce mercredi entre Francfort et le PSG au sujet de Randal Kolo Muani. Les dirigeants allemands savent qu'ils devront vite prendre une décision sur ce dossier. Tout pourrait donc s'accélérer très vite.

Si Kolo Muani part, Francfort doit trouver un remplaçant

Francfort n'est pas contre l'idée de vendre son buteur, mais le club allemand veut en obtenir un bon prix. De plus, la formation de Bundesliga doit aussi pouvoir trouver un remplaçant à Kolo Muani avant la fin du mercato. Ce qui n'est pas une chose aisée, car il reste un peu moins de dix jours avant la clôture du marché des transferts. Affaire à suivre...