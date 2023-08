Le PSG va lâcher une offre de 70M€ pour ce transfert

Alexis Brunet

Bien qu'il ait déjà beaucoup recruté, le PSG veut encore se montrer actif dans cette fin de mercato. Luis Campos cherche à renforcer le club de la capitale au niveau de l'attaque. Le Portugais a ciblé une piste prioritaire : Randal Kolo Muani. Une première offre a déjà été faite, mais Paris va revenir à la charge, avec une proposition de 70M€ cette fois-ci.

Cet été, l'effectif du PSG a été en grande partie renouvelé. En attaque par exemple, le club de la capitale a fait des choix forts. Lionel Messi s'est engagé librement avec l'Inter Miami et Neymar a rejoint Al-Hilal. Des départs de poids, qui sont censés faire de la place pour Kylian Mbappé, seul rescapé de la MNM. Mais les deux stars sud-américaines ont été remplacées. Paris a recruté Gonçalo Ramos pour occuper la pointe du 4-3-3 de Luis Enrique, et Ousmane Dembélé pour le côté droit.

Kolo Muani et Barcola sont toujours visés

Le trio offensif du PSG a donc fière allure, mais Luis Campos veut encore apporter un peu de concurrence. Le conseiller football parisien voudrait dans l'idéal encore boucler deux renforts pour le secteur offensif. Bradley Barcola serait ciblé, mais la priorité reste Randal Kolo Muani. Le joueur de Francfort souhaite venir à Paris, puisqu'il aurait déjà donné son accord au champion de France. En revanche, le PSG doit encore trouver un terrain d'entente avec la formation de Bundesliga.

Le PSG va proposer 70M€ pour Kolo Muani