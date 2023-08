Le boss du PSG prend les commandes pour ce transfert à 40M€

Jean de Teyssière

Le PSG est en feu sur le mercato et continue de travailler à l'arrivée de deux nouveaux joueurs offensifs. La première piste s'appelle Randal Kolo Muani et la seconde Bradley Barcola. Concernant la pépite de l'OL de 20 ans, le dossier est tel que c'est Nasser al-Khelaïfi lui-même qui gère les discussions et les négociations avec le président de l'OL, John Textor.

La ligne d'attaque actuelle du PSG ne ressemblera pas à celle de la fin du mercato. Pourtant, à ces postes, le PSG a beaucoup recruté (Dembélé, Ramos, Asensio) mais aussi beaucoup perdu (Messi, Neymar). Avec toujours la petite interrogation sur le cas Kylian Mbappé, tout peut encore changer. Et devant le temps qui presse, puisqu'il ne reste plus que 10 jours de mercato, c'est le président du PSG qui mène les discussions sur un dossier en particulier.

Le PSG veut Barcola

Comme annoncé par le10sport.com le 13 juillet dernier, le PSG est très intéressé par Bradley Barcola, estimé à 40M€. Plus d'un mois plus tard, c'est toujours le cas et le club parisien aurait essuyé plusieurs refus de la part du club lyonnais. En tout cas, L'Equipe révèle ce mercredi que l'ailier droit de l'OL, âgé de 20 ans, souhaite quitter son club formateur cet été.

Nasser al-Khelaïfi gère les discussions