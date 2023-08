Un crack veut rejoindre le PSG, un coup de gueule est lâché

Thibault Morlain

Après avoir déjà annoncé dix recrues cet été, le PSG espère encore faire venir d'autres. Dans l'idéal, le club de la capitale voudrait boucler les arrivées de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Pour le dernier, il faudra se mettre d'accord avec l'OL. Malgré l'avantage de la proximité avec Jorge Mendes, les négociations ne sont pas simples pour le PSG, qui a vu les Lyonnais hausser le ton.

La liste des recrues estivales du PSG est longue sur ce marché des transferts, mais voilà qu'elle pourrait encore s'allonger d'ici le 1er septembre. En effet, le club de la capitale désire attirer deux joueurs pour boucler son mercato : Randal Kolo Muani et Bradley Barcola.

Ça chauffe entre le PSG et l'OL

Les deux Français ont d'ailleurs donné leur accord au PSG, mais il reste maintenant à négocier avec Francfort et l'OL. Et pour ce qui des discussions avec les Gones pour Bradley Barcola, ce n'est pas une mince affaire. L'Equipe a d'ailleurs révélé quelques tensions entre les deux clubs, le PSG n'appréciant pas de voir l'OL changer constamment le prix de Barcola.

« On ne prend pas Mendes lorsqu'on veut continuer dans son club »