Le Real Madrid s’est décidé pour Mbappé, le PSG hallucine

A une dizaine de jours de la fin du mercato estival, Kylian Mbappé est toujours un joueur du PSG et semble bien parti pour le rester cette saison, et ce malgré sa situation contractuelle. A un an de la fin de son engagement, et poussé vers la sortie durant l’été, l’international français n’a pourtant fait l’objet d’aucune offensive du Real Madrid. De quoi surprendre les Parisiens.

Le feuilleton Mbappé est bien parti pour durer de longs mois encore. Poussé vers la sortie et mis de côté par le PSG durant le mercato, l’international français a finalement réintégré le groupe professionnel et devrait rester une saison supplémentaire dans la capitale. Pour autant, Kylian Mbappé n’a pas accepté de prolonger son bail, mais un rapprochement a eu lieu avec ses dirigeants, qui ont repris espoir à l’idée de ne pas le voir partir libre.

Le Real Madrid n'ira pas sur Mbappé cet été

Pourtant, le Real Madrid croit dur comme fer qu’il accueillera Kylian Mbappé en tant qu’agent libre l’été prochain. Selon OK Diario , Florentino Pérez ne bougera pas dans cette fin de mercato et s’attend à recruter le capitaine des Bleus une fois son engagement avec le PSG terminé. Une position qui étonne à Paris.

Surpris, le PSG ne comprend pas