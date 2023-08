Un entraîneur arrive à l’OM, c’est déjà la panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Nommé entraîneur de l’OM il y a quelques semaines, Marcelino connaît des débuts mouvementés à Marseille. Le successeur d’Igor Tudor a effectivement échoué à qualifier le club phocéen en Ligue des champions et connaît des premiers matches poussifs en Ligue 1. Une situation qui inquiète les deux anciens Marseillais Samir Nasri et Adil Rami.

En fin de saison dernière, l'OM a encore été contraint de changer d'entraîneur. Après seulement une saison Igor Tudor a posé sa démission, laissant place à Marcelino que Pablo Longoria connaît très bien. Mais entre une élimination en Ligue des champions contre le Panathinaïkos ainsi que des débuts timides en Ligue 1, le technicien espagnol ne convainc pas comme le regrette Adil Rami.

«Je n’aime pas trop ce que je vois du côté de Marseille»

« Je n’aime pas trop ce que je vois du côté de Marseille… Après, c’est humain de comparer avec la saison dernière avec (Igor) Tudor et je trouve que l’OM manque d’impact athlétique et physique. Le pressing n’est pas bon. Avec Tudor, c’était un pressing constant qui aurait pu étouffer les Messins. Leur système de jeu ne me plait pas. On n’optimise pas tous les joueurs. J’aimerais voir (Jonathan) Clauss plus percutant. (…) Je trouve qu’on est loin de l’agressivité de la saison dernière », lance-t-il au sur Prime Vidéo .

«C’est un très bon entraîneur, mais c’est particulier Marseille»