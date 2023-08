L’OM agite le mercato, les deux prochaines recrues sont connues

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pablo Longoria prépare une surprise pour la prochaine recrue de l’Olympique de Marseille. Les discussions sont en effet en cours avec l’Inter pour le recrutement de Joaquin Correa, de quoi permettre à Alexis Sanchez de faire son retour à Milan. Une piste chaude qui ne remet pas en cause le dossier Wilson Isidor.

L’Olympique de Marseille n’aura pas perdu de temps dans son dernier dossier. Invité à quitter l’Inter après une saison décevante, lui qui avait été recruté pour 27M€ l’été dernier, Joaquín Correa est proche de rejoindre la cité phocéenne via un prêt avec une option d’achat qui pourrait avoisiner les 16M€ selon Foot Mercato . Les discussions sont avancées pour l’arrivée de l’Argentin à l’OM, permettant dans le même temps à Alexis Sanchez, ex-joueur du club olympien, de se rapprocher de l’Inter.

Joaquín Correa proche de l’OM

Polyvalent, Joaquín Correa devrait surtout occuper le flanc gauche de l’attaque sous les ordres de Marcelino, et il n’est pas le seul attendu à l’OM rapidement. Comme l’explique L’Equipe ce jeudi dans ses colonnes, les dirigeants phocéens cherchent toujours à boucler le recrutement de Wilson Isidor.

Wilson Isidor est d’accord, Marseille négocie

Au sein du club, on estime en effet que les deux joueurs ne disposent pas du même profil. La piste Wilson Isidor est donc toujours d’actualité, ce dernier ayant donné son accord à l’OM pour débarquer cet été. Pablo Longoria et le reste de la direction cherchent désormais à obtenir la même réussite avec le Lokomotiv Moscou, réclamant plus de 6M€.