Mbappé, Verratti, OM... Toutes les infos mercato du 24 août

Alors que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Dans cette dernière ligne droite du mercato, Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Deschamps prend position pour l'avenir de Mbappé

Alors que l'avenir de Kylian Mbappé reste encore et toujours l'une des grandes interrogations du mercato, la question a été posée à Didier Deschamps. Avec l'Euro 2024 l'été prochain et un possible départ libre à cette date de Mbappé, les Bleus pourraient être impactés par ce feuilleton. A ce propos, Deschamps a expliqué à L'Equipe que le joueur du PSG n'avait pas forcément besoin de régler son cas avant cette échéance : « Pas forcément. Je ne pense pas qu'il y ait un risque de perte d'énergie. Pour lui faire perdre sa tranquillité, à Kylian... Celui qui va y arriver n'est pas encore né ».



L'OM travaille sur une opération à 12M€, un attaquant arrive ?

Tandis que l'OM s'est déjà considérablement renforcé en attaque cet été, un autre élément offensif pourrait débarquer d'ici le 1er septembre. Ces dernières heures, ça s'est enflammé sur Joaquin Correa, aujourd'hui à l'Inter Milan. L'Argentin serait visiblement proche de rejoindre l'effectif de Marcelino. Selon les informations de Fabrizio Romano, pour Correa à l'OM, il serait question d'un prêt avec option d'achat à hauteur de 12M€. Une option d'achat qui pourrait d'ailleurs devenir obligatoire.



Verratti va quitter le PSG, Riolo l'annonce

La fin du mercato estival approche et pour le moment, le cas Marco Verratti n'est toujours pas réglé. L'Italien est courtisé au Qatar et en Arabie Saoudite, mais aujourd'hui, il est encore au PSG. Ça ne devrait toutefois pas rester comme cela bien longtemps. En effet, au micro de L'After Foot , Daniel Riolo a annoncé que Verratti allait quitter le PSG et que cela justifiait son absence parmi les vice-capitaines du club de la capitale : « C'est normal, il va quitter le club. Il ne voulait pas être capitaine ! ».



Il rêve d'un transfert à l'OM cet été !

Ces derniers jours, Nadiem Amiri a été annoncé parmi les pistes de l'OM. Aujourd'hui au Bayer Leverkusen, le milieu de terrain allemand voudrait absolument rejoindre le club phocéen. En effet, ce jeudi, Sky Sport annonce qu'Amiri aurait refusé une offre de Leeds n'ayant en tête qu'une seule chose : rejoindre l'OM. A voir maintenant si cela sera possible pour lui...



