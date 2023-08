Une star quitte l’OM, son retour est acté

Pierrick Levallet

Cet été, l'OM a enregistré un départ majeur en attaque avec Alexis Sanchez. En fin de contrat, le Chilien n'a pas prolongé. Libre depuis juin dernier, l'attaquant de 34 ans se cherchait donc un nouveau club où rebondir, et il aurait enfin trouvé. L'ancienne star marseillaise devrait faire son retour à l'Inter très prochainement.

Avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne rejoigne les rangs de Marcelino, l’OM avait enregistré une perte majeure avec le départ d’Alexis Sanchez. Arrivé libre l’été dernier, le Chilien s’est très vite acclimaté au championnat de France (18 buts et 3 passes décisives en 44 matchs). Mais l’attaquant de 34 ans n’a pas prolongé. Et après plusieurs semaines d’attente, l’ancien d’Arsenal et du FC Barcelone s’est enfin trouvé un nouveau club.

C'est confirmé, un attaquant arrivé à l'OM https://t.co/f0ijo83WXY pic.twitter.com/osK2nHWC65 — le10sport (@le10sport) August 24, 2023

Alexis Sanchez va signer à l'Inter

D’après les informations de Fabrizio Romano, Alexis Sanchez serait sur le point de faire son retour à l’Inter. Un accord aurait été trouvé entre les deux parties. La visite médicale de l’international chilien serait prévue pour ce vendredi. Après avoir passé une année convaincante à l’OM, l’attaquant de 34 ans va retrouver les Nerazzurri .

Joaquin Correa arrive à l'OM

De son côté, l’OM va s’attacher les services d’un autre joueur de l’Inter. Joaquin Correa est annoncé sur la Canebière ces dernières heures, et Fabrizio Romano a confirmé que Pablo Longoria avait réussi à boucler son arrivée. L’Argentin devrait débarquer à Marseille sous la forme d’un prêt payant de 2M€ assorti d’une option d’achat de 10M€.