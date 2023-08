PSG : Deschamps prend position pour le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

Si Kylian Mbappé a donc été réintégré au PSG, son avenir est toutefois encore loin d'être résolu. En effet, le Français a déjà fait savoir qu'il ne voulait pas prolonger jusqu'en 2025, ce qui laisse alors la porte ouverte à un départ libre en 2024. Quid alors du futur de Mbappé ? Didier Deschamps a pris position étant donné que ce feuilleton pourrait impacter sur la préparation de l'Euro l'été prochain.

Aujourd'hui, Kylian Mbappé est donc un joueur du PSG. Mais le sera-t-il encore après le 1er septembre ? Alors que rien n'est exclu d'ici la fin du marché des transferts, si le Français reste, il faudra surveiller son cas de très près. En effet, Mbappé est dans sa dernière année de contrat et cela pourrait alors impliquer un départ libre à l'été 2024.

L'avenir de Mbappé réglé avant l'Euro ?

A ce moment, l'équipe de France sera d'ailleurs en pleine période de l'Euro 2024. Kylian Mbappé doit-il alors régler son avenir avant cette date ? Pour L'Equipe , Didier Deschamps a confié : « Pas forcément. Je ne pense pas qu'il y ait un risque de perte d'énergie. Pour lui faire perdre sa tranquillité, à Kylian... Celui qui va y arriver n'est pas encore né ».

« Je ne me mêle pas de ça »