Deux joueurs du PSG pourraient faire capoter un transfert

Benjamin Labrousse

Toujours désireux de se renforcer à l'approche de la fin du mercato estival, le PSG aurait jeté son dévolu sur Bradley Barcola. Si le joueur de 20 ans a toujours priorisé le club parisien en cas de départ, l'OL souhaite que Paris propose un échange de joueurs en plus d'une compensation. Abdou Diallo et Hugo Ekitike, eux, auraient refusé cette éventualité.

A quoi ressemblera l'effectif finale du PSG version 2023-2024 ? Avec le départ de Lionel Messi, mais également celui de Neymar, nul doute que la ligne offensive du club parisien semble déjà métamorphosée. Mais contrairement à l'année passée, Paris pourrait bénéficier d'une véritable profondeur dans ce secteur de jeu.

Mercato - PSG : Les bienfaits des départs de Messi et Neymar se font sentir https://t.co/h6BUYOrDew pic.twitter.com/0H56BWXGW6 — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Kolo Muani et Barcola dans le viseur du PSG

Car en plus des arrivées de Gonçalo Ramos et d'Ousmane Dembélé, le PSG s'apprête à recruter Randal Kolo Muani. L'attaquant de 24 ans est d'accord pour rejoindre Paris, qui doit désormais s'entendre avec l'Eintracht Francfort. Mais le PSG souhaite également boucler l'arrivée de Bradley Barcola. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'OL demanderait un échange de joueur et une compensation pour son ailier de 20 ans.

Diallo et Ekitike ont refusé de rejoindre l'OL