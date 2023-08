Mercato : Le PSG recalé pour ce coup de maître

Benjamin Labrousse

Depuis quelques jours, le PSG accélère dans le dossier Randal Kolo Muani. Paris possède un accord avec l’attaquant de 24 ans, mais doit désormais trouver un terrain d’entente avec l’Eintracht Francfort qui se montre gourmand dans les négociations. Et si le PSG cherche également à se séparer d’Hugo Ekitike, le club allemand a rejeté le fait que l’ancien rémois puisse être inclus dans l’opération.

Le PSG pourrait dynamiter cette fin de mercato estival. Après avoir recruté de nombreux joueurs différents ces dernières semaines, il semblerait que le club de la capitale souhaite finaliser sa ligne offensive avec les recrutements de Bradley Barcola mais également de Randal Kolo Muani.

Le PSG attend encore deux transferts https://t.co/UHxL1fRpbV pic.twitter.com/XWfA5nQ53l — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Kolo Muani, c’est 100M€ !

Si tout reste à faire concernant l’ailier lyonnais, le PSG semble proche de finaliser l’arrivée de Randal Kolo Muani avec qui Paris s’est mis d’accord sur les bases d’un contrat de cinq ans. Alors que de son côté, l’attaquant français souhaite réellement signer au sein du club parisien, les négociations avec l’Eintracht Francfort s’annoncent corsées. Et pour cause, selon les informations du journaliste de SkyGermany Florian Plettenberg, le club allemand demande toujours 100M€ au PSG pour lâcher son attaquant vedette.

Francfort intéressé par Ekitike mais refuse un échange