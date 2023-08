Une star recale le PSG et sort du silence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Bernardo Silva est lié à Manchester City jusqu'en 2026, ce qui signifie qu'il a prolongé son contrat avec le club anglais. Une mauvaise nouvelle pour le PSG qui a longtemps rêvé de son transfert mais qui s'est heurté à la fermeté des Citizens dans ce dossier. Et l'international portugais a tenu à justifier son choix.

Comme révélé par le10sport.com, Bernardo Silva a bel et bien prolongé son contrat avec Manchester City. Désormais lié au club anglais jusqu'en 2026, soit deux saison de plus que son ancien bail, l'international portugais ne signera donc pas au PSG cet été. Luis Campos, qui en faisait sa priorité, s'est heurté à l'intransigeance des Mancuniens. Après l'annonce de sa prolongation, Bernardo Silva a justifié sa décision.

Bernardo prolonge !@BernardoCSilva a signé un nouveau contrat à Manchester City, qui le maintien à l’Etihad Stadium jusqu’à l’été 2026 🤝 pic.twitter.com/VAtMl2TUBB — Manchester City (@ManCityFra) August 23, 2023

Bernardo Silva justifie sa prolongation à Manchester City

« J'ai passé six années incroyables à Manchester City et je suis ravi de prolonger mon séjour ici. Gagner le triplé la saison dernière a été extrêmement spécial et c'est excitant de faire partie d'une équipe où il y a une telle faim et une telle passion. Le succès vous pousse à en vouloir encore plus, et ce club me donne l'occasion de continuer à gagner. J'aime le manager, mes coéquipiers et les supporters et j'espère que nous pourrons partager encore plus de bons souvenirs dans les années à venir », explique l'ancien Monégasque sur le site officiel de Manchester City, avant que Txiki Begiristain ne se réjouisse à son tour.

Txiki Begiristain s'enflamme !