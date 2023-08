Verratti : La décision forte du PSG

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2012, Marco Verratti a vécu tous les succès et les échecs du projet QSI, devenant une véritable icône. Mais c’est désormais fini, puisque les dirigeants parisiens aimeraient ouvrir un tout nouveau et donc faire table rase du passé, représenté en grande partie par l’international italien.

Avec un mercato très agité, Luis Campos a clairement souhaité se rattraper par rapport à l’été dernier et a donc totalement révolutionné l’effectif du PSG. Mais pour le faire il a dû sacrifier certains anciens et après les départs de Lionel Messi et de Neymar, il semble vouloir s’attaquer à l’un des vétérans parisiens.

Mbappé reste au PSG, jackpot de 200M€ confirmé https://t.co/hmOJOjdkWq pic.twitter.com/fFOxRxswcX — le10sport (@le10sport) August 23, 2023

Le PSG ne veut plus de Marco Verratti

Voilà plusieurs semaines déjà que l’on ne voit plus Marco Verratti, à part lors des entrainements au tout nouveau centre de Poissy. Pour cause, l’Italien serait poussé vers la sortie, alors qu’il a prolongé son contrat il n’y a pas si longtemps jusqu’en juin 2026. La piste saoudienne a été évoquée, avec Neymar qui aimerait voir son ancien coéquipier du PSG le rejoindre à Al Hilal, mais pour le moment cette destination ne semble pas le convaincre.

Un divorce acté après le Bayern Munich ?