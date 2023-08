Il balance tout sur son calvaire à l’OM

Hugo Chirossel

Auteur de deux buts en autant de journées de Ligue 1, Vitinha réussit pour le moment un très bon début de saison. L’ancien joueur du Sporting Braga semble s’être adapté à son nouvel environnement, après six premiers mois compliqués à la suite de son transfert à l'OM. Une adaptation difficile sur laquelle il est revenu ce vendredi en conférence de presse.

Après avoir offert la victoire à l’OM face au Stade de Reims lors de la première journée de Ligue 1 (2-1), Vitinha a inscrit le but égalisateur le week-end dernier sur la pelouse de Metz (2-2). Deux buts en autant de rencontres qui lui font le plus grand bien, lui qui a vécu six premiers mois très compliqués à Marseille. Mais aujourd'hui, Vitinha se sent bien mieux dans la cité phocéenne.

Mercato : L'OM prépare un retour inattendu https://t.co/TCsKsHuirn pic.twitter.com/8tD6Gr5HVA — le10sport (@le10sport) August 25, 2023

« J'ai travaillé pour cela pour m'adapter le plus rapidement »

« L'adaptation ça prend toujours un certain temps. C'est pour tout le monde. Quant à moi je peux dire que je suis arrivé l'année dernière, la saison était déjà en cours, ce n'est pas toujours facile. Mais j'ai travaillé pour cela pour m'adapter le plus rapidement. Après la trêve, j'ai pu me reposer mentalement et physiquement. Ça a été important. Maintenant, je suis prêt, je connais mieux la Ligue 1, la ville. Ce temps d'adaptation était important pour moi », a déclaré Vitinha ce vendredi en conférence de presse, en marge de la réception du Stade Brestois samedi.

« Je suis sorti de ma zone de confort »