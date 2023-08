Riolo l’annonce en direct, voilà le problème de l’OM

Thomas Bourseau

Le président Pablo Longoria a fait confiance à une vieille connaissance pour occuper le rôle d’entraîneur de l’OM. Marcelino, adepte du 4-4-2, a instauré sa philosophie à l’effectif du club phocéen, mais le groupe marseillais est bien trop juste à certains postes pour que le dispositif de Marcelino fonctionne selon Daniel Riolo.

Marcelino a débarqué à l’OM cet été après une année sabbatique. Fervent adepte du 4-4-2 à plat, le technicien espagnol n’a pas dérogé à la règle pour ses premiers pas sur le banc de touche de l’OM. Néanmoins, la mayonnaise a pour le moment du mal à prendre puisque l’Olympique de Marseille s’est raté lors du tour de qualification pour la Ligue des champions et n’est pas parvenu à faire mieux qu’un match nul sur la pelouse de Metz vendredi dernier (2-2).

«Ça condamne Ounahi sans parler du problème qu’on va avoir entre Veretout, Rongier, Guendouzi et Kondogbia»

Éditorialiste pour RMC , Daniel Riolo a tenu à dresser un constat à l ’After Foot sur la situation sportive à l’OM au niveau des préceptes de jeu et surtout tactiques de Marcelino. « On a vu que c’était pas facile de jouer en 4-4-2 car c’est des paires qui doivent fonctionner le défenseur droit avec l’ailier droit, les centraux et les deux au milieu. Et dans cette configuration, on s’aperçoit que sur le côté gauche il n’y avait pas de paires. Ils ont fait joué un gamin contre Metz qui a fait un bon match d’ailleurs mais on voit que de ce côté là ça ne va pas. Et c’est malheureux d’ailleurs, qu’il arrive ( Marcelino) avec ce schéma prédéfini. Ça condamne Ounahi sans parler du problème qu’on va avoir entre Veretout, Rongier, Guendouzi et Kondogbia ».

La mauvaise nouvelle tombe pour l'OM https://t.co/0ejnUfUR88 pic.twitter.com/VLKg2YyF6A — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

«Il serait temps de donner à l’entraîneur, un mec comme il veut»