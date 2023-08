Il l'annonce en direct, c'est la catastrophe à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le début de saison de l'OM ne répond clairement pas aux attentes suscitées notamment par le mercato réalisé par Pablo Longoria. Et pour cause, le club phocéen a été éliminé par le Panathinaïkos en barrages de la Ligue des champions, avant de concéder le nul sur la pelouse du FC Metz (2-2) en Ligue 1. Ainsi, pour Yoann Riou, la situation est déjà catastrophique à Marseille.

«Une élimination catastrophique»

« Il y a déjà eu l’élimination catastrophique contre le Panathinaïkos au 3e tour préliminaire de C1, en étant lamentable en Grèce et 50 000 occasions au retour sans les mettre. Là, tu es contre Metz, tu mènes 1 à 0 et tu te retrouves à 11 contre 10 et tu prends deux buts contre une équipe qui n’est ni le Brésil ni l’Argentine », assure le journaliste sur le plateau de L'EQUIPE du Soir , avant de poursuivre.

«Si là ce n’est pas la crise à l’OM, je ne vois pas ce qu’il faudrait»