 L’OM le fait rêver, il vide son sac

Pur produit de la formation de l’OM, Emran Soglo, qui a soufflé sa 18ème bougie le 1er juillet dernier, a inscrit son premier but avec l’équipe première de l’Olympique de Marseille face à Metz (2-2) vendredi soir. En attendant sa première réalisation au Vélodrome, Soglo profite et se dit être dans un rêve.

Ils sont beaucoup à être sortis du centre de formation de l’OM avant d’aller faire leur trou ailleurs. Ce fut notamment les cas de Samir Nasri ou plus récemment de Maxime Lopez et de Boubacar Kamara. La dernière pépite en date issue de la formation phocéenne se nomme Emran Soglo, tout juste âgé de 18 ans, qui montre déjà qu’il faudra compter sur lui à l’avenir.

Emran Soglo marque pour sa première en Ligue 1

Ayant pris part à plusieurs matchs amicaux de l’OM cet été en effectuant l’intégralité des rencontres face à Eupen et Waalwijk entre autres, Emran Soglo a été lancé dans le grand bain de la Ligue 1 par Marcelino vendredi soir sur la pelouse de Metz. À Saint-Symphorien, l’attaquant français a ouvert le score (2-2).

«Ça a toujours été un rêve pour moi et aujourd’hui c’est devenu une réalité»