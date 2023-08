Il dénonce un scandale à l’OM

Arnaud De Kanel

L'OM avait à cœur de rebondir vendredi soir à Metz, tous jours après la grosse désillusion face au Panathinaïkós. Les Olympiens étaient sur le bon chemin puisqu'ils menaient un but à zéro avant que Valentin Rongier ne vienne aggraver la marque. Mais finalement, l'intervention de la VAR a débouché sur l'annulation de ce but, sans aucun doute le tournant du match. Une nouvelle décision arbitrale en défaveur de l'OM selon Nabil Djellit.

Les jours se suivent et se ressemblent pour l'OM. Comme face au Panathinaïkós trois jours plus tôt, les hommes de Marcelino ont multiplié les occasions sans pour autant aggraver le score. Et une nouvelle fois, ils se sont fait punir. Face aux Grecs, il avait été beaucoup question de l'arbitrage et vendredi soir, c'était encore le cas. Le corps arbitral a changé le cours du match en refusant le deuxième but olympien à Valentin Rongier. Nabil Djellit crie au scandale.

Un but refusé à l'OM

L'OM aurait pu mener par deux buts d'écart et s'éviter des sueurs froides sur la pelouse du promu. Valentin Rongier pensait avoir fait le plus dur en ajustant sa tête dans le but vide après un centre de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais contre toute-attente, la VAR a appelé Jérôme Brisard et l'arbitre a décidé d'annuler ce but suite à une faute, loin d'être évidente, d'Ismaïla Sarr au début de l'action.

Un joueur dérape contre l’OM, il s’excuse https://t.co/7RUaXoUCnh pic.twitter.com/7lRuVdZC68 — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

«L'OM est dans le collimateur de l'arbitrage»