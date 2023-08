Coup dur pour l'OM, cette recrue fait son mea culpa

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM a été tenu en échec par le promu Metz à l'extérieur. En effet, les hommes de Marcelino sont rentrés à Marseille avec seulement un point. Après la rencontre, Ismaïla Sarr a laissé clairement entendre qu'il était en partie fautif pour ce résultat nul.

Pour son entrée en matière en Ligue 1 cette saison, l'OM a raflé les trois points à l'issue d'un gros combat face à Reims au stade Vélodrome. Mené 1-0, le club phocéen a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la rencontre (2-1).

L'OM perd des points face à Metz

Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, l'OM se déplaçait sur la pelouse de Metz. Et malheureusement pour les hommes de Marcelino, ils ne sont revenus à Marseille qu'avec un point. Un point qui a d'ailleurs été arraché dans les dernières minutes de la partie (2-2).

«J’ai eu des occasions franches, mais...»