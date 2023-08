Après le fiasco, le vestiaire de l’OM dresse un constat

Axel Cornic

La deuxième journée de Ligue 2 approche et l’Olympique de Marseille va affronter le FC Metz, seulement quelques jours après avoir sa défaite catastrophique face au Panathinaïkós (5-6 aux tab). Une défaite synonyme de non-qualification en Ligue des Champions, que les joueurs de Marcelino semblent vouloir très vite oublier.

C’est le match d’après. Alors que l’OM espérait pouvoir participer à la Ligue des Champions cette saison, l’échec est arrivé dès le 3e tour des qualifications avec une double défaite face au Panathinaïkós. Désormais, il faudra relever la tête pour bien figurer en Ligue 1, en commençant par le déplacement à Metz de ce vendredi.

OM : Guendouzi pisté par deux cadors étrangers ? https://t.co/OGmC6RbRsP pic.twitter.com/lRPS3h2Kki — le10sport (@le10sport) August 17, 2023

« La nuit a été compliqué, le lendemain aussi »

Présent en conférence de presse, Jonathan Clauss est revenu sur cette Ligue des Champions qui est passée sous le nez de l’OM. « La nuit a été compliqué, le lendemain aussi. On est des compétiteurs on voulait passer, il fallait une journée de digestion. Comme le coach l’a dit, c’était un jour de deuil, il faut passer à autre chose, d’autres matchs attendant et sont tout aussi importants » a expliqué le latéral droit marseillais.

« Je sens le groupe ultra concerné »