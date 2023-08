Après le fiasco, l'OM annonce des «surprises»

La rédaction

Eliminé par le Panathinaïkos, l'OM ne disputera pas la Ligue des champions. Une terrible désillusion alors que la saison vient à peine de commencer. Les Marseillais devront donc se contenter de la Ligue Europa et se focaliseront sur la Ligue 1. D'ailleurs, malgré l'élimination en C1, Valentin Rongier promet de belles surprises dans les mois à venir.

L'OM commence donc sa saison par une immense déception. Contre le Panathinaïkos, le club phocéen a chuté lors des barrages de Ligue des champions et devra donc se contenter de la Ligue Europa. Une énorme désillusion pour l'OM, ce qui n'empêche pas Valentin Rongier de faire une promesse aux Marseillais.

«On aura de belles surprises cette saison»

« On est très déçus. Je pense surtout aux supporters, car tout le monde voulait cette qualification. Il va falloir qu’on se relève de ça, on n’a pas le choix. Il reste une très belle compétition à jouer, la Ligue Europa, même si ce n’était pas l’objectif. Dans tous les cas, sur le terrain, on a tout donné et je pense qu’avec cette mentalité-là, on aura de belles surprises cette saison », confie le milieu de terrain de l'OM en zone mixte avant que Pablo Longoria n'en rajoute une couche.

Longoria revoit ses plans