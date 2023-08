C’est déjà la panique à l’OM

Arnaud De Kanel

Défait 1 à 0 la semaine passée à Athènes, l'OM reçoit le Panathinaïkos au Vélodrome ce mardi et n'aura pas d'autres choix que de l'emporter pour goûter aux joutes européennes. L'erreur est donc interdite pour les hommes de Marcelino qui se retrouvent sous pression dès le troisième match officiel de la saison.

L'OM a subi une terrible déconvenue mercredi dernier face au Panathinaïkos. Réduits à 10 contre 11 après l'expulsion de Geoffrey Kondogbia, les Marseillais ont craqué dans les 10 dernières minutes en concédant un but de Bernard. Soutenus malgré tout par le Vélodrome samedi, les coéquipiers de Samuel Gigot se sont rassurés en faisant chuter le Stade de Reims grâce à des réalisations d'Azzedine Ounahi et Vitinha. L'OM devra montrer un meilleur visage ce mardi pour se défaire des Grecs. La qualification est obligatoire.

L’entraîneur de l’OM laisse planer un doute sur le mercato https://t.co/zMtWImWQJw pic.twitter.com/WfNVrobfWg — le10sport (@le10sport) August 14, 2023

«On y croit vraiment»

Marcelino s'est présenté en conférence de presse lundi et il entend bien rectifier le tir. « Je suis toujours optimiste, toujours. Si l'entraîneur est pessimiste, il transmet ce pessimisme à ses joueurs. Je pense qu'on a la capacité de gagner ce match et de nous qualifier demain », a-t-il déclaré devant les journalistes. Le coach de l'OM défend ses débuts. « Je pense que c'est impossible d'avoir tout le monde à 100% au niveau physique en un mois. On ne sait pas faire et je ne sais pas quelle est la solution. Il est normal que certains joueurs soient fatigués lorsqu'on joue tous les trois jours. On n'est pas encore à 100%, mais tout au long de la saison, on va traverser ce genre de période où l'on sera parfois moins bien. Le plus important c'est d'être positif pour le match de demain. Je ne pense pas à une éventuelle séance de tirs au but à vrai dire. Notre objectif, c'est de gagner le match en 90 minutes, c'est ce qu'on va chercher à faire demain. On a les solutions pour le faire, la capacité de le faire, les joueurs ont la bonne attitude, on y croit vraiment », a-t-il ajouté. Présent au côté de son coach dans un exercice qu'il n'apprécie guère, Jordan Veretout partage le même discours.

«Tout donner»

« Tout d'abord, on est mené, on a perdu ce premier match. Je pense qu'on a assez travaillé cette semaine, corrigé nos erreurs. C'est un match très important pour nous, le club, les supporters, on doit tout donner. Avec le coach, on a un dialogue, on a vu nos matches à la vidéo, on a vu ce qui n'avait pas marché et ce qu'il fallait corriger, on travaille bien pour corriger ces erreurs. On a beau faire plein de schémas tactiques, le plus important, c'est ce que tu mets sur le terrain, cette hargne. On a bien travaillé cette semaine pour corriger le tir. On a envie d'avoir le ballon, ça fait un mois qu'on travaille ensemble, ça prend du temps aussi. On va travailler pour progresser et améliorer notre football. On doit apprendre de ces défaites, c'est un match important pour notre saison demain. A la maison, on va être forts cette saison, c'est à nous de croire en nous. On a fini troisièmes la saison dernière, on savait que ça allait être difficile, il faut prendre les matches les uns après les autres, celui de demain est le plus important. Il faut lâcher les chevaux, croire en nous, on est capable de très belles choses », a lâché l'international tricolore. Marcelino réserverait une surprise pour son onze de départ puisque Vitinha pourrait être aligné d'entrée.

🔎 Patient et combatif notre 𝒂𝒕𝒕𝒂𝒒𝒖𝒂𝒏𝒕 🇵🇹 a été 𝗱𝗲́𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁 face à Reims 🔥 #OMSDR pic.twitter.com/poHQfolV0L — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 14, 2023

La compo probable de l'OM

Aux cages, Pau Lopez devrait logiquement tenir sa place. Il en va de même pour Jonathan Clauss à droite et Renan Lodi à gauche. Leonardo Balerdi sera accompagné soit par Chancel Mbemba, soit par Samuel Gigot. Pour pallier à la suspension de Geoffrey Kondogbia, le coach de l'OM devrait faire confiance à Valentin Rongier qui retrouverait son compère de la saison passée Jordan Veretout. Enfin, Azzedine Ounahi devrait tenir sa place sur le côté gauche, pareil pour Ismaïla Sarr à droite. Le grand perdant se nomme Iliman Ndiaye. Auteur de débuts timides, le Sénégalais devrait commencer sur le banc. Vitinha et Pierre-Emerick Aubameyang devraient former la doublette d'attaque. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 21h par l'expérimenté arbitre anglais Michael Oliver.