La star de l’OM pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

Trois jours après son élimination face au Panathinaïkos en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, l’OM a été tenu en échec par Metz mardi soir, pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Malgré leur domination, les Olympiens ont vu les Grenats prendre l’avantage au score en l’espace de cinq minutes, le tout en infériorité numérique. Pierre-Emerick Aubameyang a regretté le manque d’efficacité des attaquants à l’issue de la rencontre, comme cela avait été le cas contre les Grecs mardi soir.

Après avoir vu la première période de l’OM face à Metz vendredi soir, on pouvait se demander comment les hommes de Marcelino pourraient laisser filer cette rencontre. Dominateurs, les Olympiens ont logiquement pris les devants dans le premier quart d’heure grâce au premier but en professionnel du jeune Emran Soglo. Mais ils n’ont pas creusé l’écart au score, notamment Ismaïla Sarr, intéressant mais qui a gâché plusieurs opportunités.

C’est confirmé, un transfert surprise prend forme à l’OM https://t.co/oIl1WwVvhR pic.twitter.com/2cJ4II1kiq — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

«Devant, on n'a pas fait le boulot»

Finalement, des Grenats réduits à 10 après l’expulsion d’Ababacar Lô ont réussi à renverser l’OM en près de cinq minutes. D'abord à l’aide d’une frappe de Cheikh Sabaly déviée par Valentin Rongier, avant que Georges Mikautadze ne donne l’avantage à Metz, bien aidé par un Pau Lopez pas exempt de tout reproche sur cette action. Finalement, les Marseillais ont une nouvelle fois pu compter sur Vitinha pour les sortir de ce mauvais pas, auteur du but de l’égalisation en fin de rencontre (2-2). Pour Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM n’a pas retenu la leçon de mardi dernier contre le Panathinaïkos et n’a pas su profiter de sa domination pour creuser l’écart au score quand il en a eu l’occasion.

«J’ai l’impression qu’on n’a pas retenu la leçon du Panathinaïkos»