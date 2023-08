Désillusion pour l’OM, l’entraîneur hallucine

Hugo Chirossel

Éliminé par le Panathinaïkos mardi dernier en troisième tour préliminaire de la Ligue des champions, l’OM a vécu une nouvelle soirée pleine de rebondissements vendredi sur la pelouse de Metz. Alors qu’ils menaient au score, les Olympiens ont vu les Grenats prendre l’avantage en infériorité numérique, avant que Vitinha n’égalise en fin de match. Un scénario et des événements difficiles à expliquer pour Marcelino.

Après la déception de mardi soir et la fin de ses espoirs de disputer la Ligue des champions cette saison, l’OM voulait se relancer vendredi. Comme face au Panathinaïkos, les Olympiens ont réalisé une bonne première mi-temps sur la pelouse de Metz et ils menaient logiquement 1-0 à la pause grâce à un but du jeune Emran Soglo, qui fêtait sa première titularisation en Ligue 1, à 18 ans. Mais l’OM n’a pas creusé l’écart au score quand il en a eu l’occasion et s’est exposé au retour des Grenats .

L’OM accroché à Metz

L’expulsion d’Ababacar Lô à l’heure de jeu semble avoir réveillé ses coéquipiers. Metz a égalisé quelques minutes plus tard par une frappe chanceuse de Cheikh Sabaly, déviée par Valentin Rongier, avant que Georges Mikautadze ne donne l’avantage aux siens, profitant au passage d’une faute de main de Pau Lopez. Finalement, Vitinha a égalisé en fin de rencontre, offrant le point du match nul à l’OM, qui espérait beaucoup mieux. En plus d’avoir touché les poteaux à deux reprises, l’Olympique de Marseille a aussi perdu Geoffrey Kondogbia, touché au genou et contraint de céder sa place. Un scénario cruel et difficile à expliquer pour Marcelino.

«J'ai rarement connu une telle chose»