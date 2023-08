L’OM a réalisé son rêve, il hallucine

Hugo Chirossel

Après avoir fait son apparition lors de la préparation de l’OM, Emran Soglo était titulaire pour la première fois en Ligue 1 vendredi soir sur la pelouse de Metz. Le joueur formé à Chelsea a été auteur de l’ouverture du score face aux Grenats, son premier but en professionnel. Un rêve devenu réalité pour l’ailier de 18 ans, malgré le résultat décevant de son équipe (2-2).

Tenu en échec par Metz (2-2), pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1, c’est la déception qui prédominait dans les rangs de l’OM vendredi soir. Mais il y a tout de même eu une belle histoire lors de cette rencontre, celle d’Emran Soglo. Titulaire pour la première fois, le jeune gaucher de 18 ans a été auteur de l’ouverture du score de l’OM.

Plus jeune buteur de l’OM après Nasri

Emran Soglo est ainsi devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de l’OM derrière Samir Nasri, à 18 ans et 38 jours. Une immense fierté pour le joueur formé à Chelsea et arrivé l’été dernier à Marseille, même s’il aurait forcément espéré une victoire de son équipe.

«Ça a toujours été un rêve pour moi»