Un joueur dérape contre l’OM, il s’excuse

Les réseaux sociaux se sont enflammés vendredi soir pendant la rencontre entre l'OM et le FC Metz suite à la sortie polémique de Kévin N'Doram. Le milieu de terrain messin a poussé un coup de gueule à la mi-temps mais il a dérapé en utilisant un mot à connotation homophobe. Conscient de son erreur, le Messin s'est excusé au coup de sifflet final.

La situation était quelque peu embarrassante. A la mi-temps de la rencontre entre l'OM et le FC Metz, Kévin N'Doram a déraillé en direct, fustigeant l'attitude de ses coéquipiers en utilisant un mot à connotation homophobe. Une sortie qui avait laissé de marbre Thibault Le Rol, le présentateur de la chaine Prime Vidéo , immédiatement conscient des conséquences que cela allait engendré. « On ne soulignera pas, on n’en rajoutera pas sur les mots de Kévin N’Doram », confiait-il en direct. Les réseaux sociaux ont également dénoncé les propos de N'Doram qui est donc venu s'excuser devant les caméras du diffuseur.

«On joue comme des tapettes»

La déclaration du milieu de terrain à la pause du match face à l'OM fait tâche alors que la Ligue 1 ne cesse de lutter contre l'homophobie. Au micro de Prime Vidéo , Kévin N'Doram avait déclaré : « On manque de caractère. Excusez-moi du terme, mais on joue comme des tapettes. On a peur de jouer au ballon, c’est bien beau de vouloir défendre, déjà qu’on ne sait pas le faire... Va falloir oser, jouer au ballon, tenter des choses, sinon comme ça on ne peut pas y arriver. » Ses excuses ne se sont pas faites attendre.

«Je présente mes excuses»