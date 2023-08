Une polémique éclate en plein match de l’OM

Arnaud De Kanel

Trois jours après la terrible désillusion face au Panathinaïkós, l'OM se déplaçait au stade Saint-Symphorien vendredi soir pour y affronter le FC Metz. Les hommes de Marcelino étaient devants à la mi-temps, ce qui n'a pas plu à Kévin N'Doram qui a alors fustigé l'attitude de ses coéquipiers en utilisant un mot à connotation homophobe.

L'OM était déjà de retour sur les pelouses de Ligue 1 vendredi soir. Les Olympiens ont fait le déplacement à Metz et tout avait bien commencé pour eux puisque le jeune Emran Soglo leur avait permis de rentrer au vestiaire avec un avantage au tableau d'affichage. L'ambiance était bien différente côté messin.

N'Doram en colère après ses coéquipiers

Le milieu de terrain Kévin N'Doram n'a pas apprécié l'attitude de ses partenaires dans le premier acte. Sur le coup de la colère, l'ancien joueur de l'AS Monaco a lancé un mot à connotation homophobe pour définir la façon de jouer des Messins face à l'OM.

«On joue comme des tapettes»