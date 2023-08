L'entraîneur de l'OM craque une nouvelle fois

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'OM n'avait pas prévu ça. En effet, le club phocéen vit un début de saison plus que décevant. Déjà écarté de la Ligue des champions, après avoir été éliminé en barrages par le Panathinaïkos, l'OM connaît également des débuts poussifs en Ligue 1 à l'image de son match nul à Metz vendredi soir (2-2). Après ce matche, Marcelino a d'ailleurs afficher son agacement face au manque de réussite de ses joueurs.

Nommé entraîneur de l'OM il y a quelques semaines, Marcelino ne devait pas s'attendre à un début de saison aussi poussif. Eliminé en barrages de la Ligue des champions par le Panathinaïkos, le club phocéen a également enchaîné par un nul frustrant à Metz (2-2), pourtant réduit à 10 en seconde période. Comme contre les Grecs, les Marseillais ont été victimes de faits de jeu contraires ce qui agace Marcelino.

Il annonce déjà son retour à l’OM, c’est une surprise https://t.co/IhInQeuOwu pic.twitter.com/g91Bym9O6G — le10sport (@le10sport) August 19, 2023

Marcelino n'en revient pas

« Tous les éléments sont allés à notre encontre. On a tiré 22 fois et on s’est procuré plus de dix occasions claires (…) alors que du côté de notre rival, deuxième tir, but, puis troisième tir, but. On aurait dû gagner, et de manière large. Le football se définit par la réussite. Nous en avons manqué, c’est comme ça », lâche l'entraîneur de l'OM devant les médias avant d'en rajouter une couche, insistant sur la malchance de ses joueurs.

«C’est incroyable que nous n’ayons pas remporté ce match»