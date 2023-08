Problème à l’OM, une recrue du mercato se lâche

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

L’OM a une nouvelle fois déçu vendredi soir en se contentant d’un match nul en championnat sur la pelouse du FC Metz. Une prestation pas vraiment satisfaisante aux yeux d’Ismaïla Sarr, qui a raté des occasions franches pour son équipe. Et la nouvelle recrue offensive de l’OM a fait son mea culpa…

Trois jours après avoir été sorti du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions par le Panathinaïkos, l’OM a une nouvelle fois déçu vendredi soir. En déplacement sur la pelouse du FC Metz pour le compte de la 2e journée de Ligue 1, la formation de Marcelino a finalement dû se contenter du match nul (2-2).

Un nouveau visage offensif pour l’OM

Il faut dire que le secteur offensif de l’OM a beaucoup changé avec les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Illiman N’Diaye ou encore Ismaïla Sarr cet été. Les automatismes ne sont pas encore vraiment au point, et Sarr a d’ailleurs fait son mea culpa après le match.

« Je n’ai pas su marquer mes occasions »