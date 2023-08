L’OM crie à l’injustice, il calme tout le monde

Alexis Brunet

En Ligue 1, l'OM compte une victoire et un match nul. D'après les Marseillais, ils pourraient compter deux victoires, sans une erreur d'arbitrage survenue face à Metz. L'homme en noir avait refusé un but au club phocéen suite à une faute litigieuse. Mais Stéphane Lannoy, directeur technique délégué à l’arbitrage professionnel, a expliqué pourquoi l'arbitre avait pris une bonne décision.

L'OM vit un début de saison contrasté. Les hommes de Marcelino ont été éliminés en Ligue des champions, dès le troisième tour préliminaire, par le Panathinaïkos. Seul point positif, cela allège le calendrier des partenaires de Valentin Rongier, qui sont maintenant sûrs de disputer la Ligue Europa. En revanche en Ligue 1, la situation est meilleure pour les Marseillais.

Une victoire et un match nul pour l'OM

Heureusement pour les supporters marseillais, cela se passe donc mieux en Ligue 1 pour leurs joueurs. L'OM n'a pas connu la défaite lors des deux premières journées, puisqu'il a gagné son premier match et il a fait match nul lors du deuxième. Mais à en croire certains à Marseille, les coéquipiers de Chancel Mbemba auraient dû l'emporter face au FC Metz.

Guendouzi : L'OM a pris une décision radicale https://t.co/jYufIAb2KV pic.twitter.com/fbBYtaSb2J — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

« On voit un contact avéré »