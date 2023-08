C’est tendu à Marseille, l’OM va monter au créneau

Arnaud De Kanel

Le début de saison de l'OM est marqué par des scénarios cruels qui font souvent suite à des décisions arbitrales très controversées. Que ce soit lors de la double confrontation face au Panathinaïkós ou même en Ligue 1 ce week-end, le club phocéen estime être victime d'erreurs d'arbitrage et entend bien le faire savoir.

Les matchs se suivent et se ressemblent pour l'OM. Les hommes de Marcelino se créent de multiples occasions sans pour autant parvenir à alourdir la marque. Et lorsqu'ils pensent le faire, leur but est bien souvent refusé. Vitinha face au Panathinaïkós ou encore Valentin Rongier face à Metz ce week-end, le scénario se répète pour l'OM. Les dirigeants en ont assez.

L'OM écrit à l'UEFA

Pablo Longoria et ses équipes ne sont pas entrés dans un délire paranoïaque bien au contraire, car plusieurs observateurs estiment eux-aussi que l'OM est victime de l'arbitrage cette saison à l'image de Nabil Djellit. « L'OM est dans le collimateur de l'arbitrage », écrivait le journaliste sur X vendredi soir. Mercredi, l'OM a écrit à l'UEFA pour déplorer la façon dont le club avait été arbitré et le manque d'uniformité dans les décisions. Les Olympiens comptent désormais agir à l'échelle nationale.

Réunion attendue avec la direction technique de l'arbitrage