Il quitte l’OM et demande 3M€ !

Thomas Bourseau

Alexis Sanchez a mis le feu au Vélodrome la saison dernière et s’est, par la même occasion, mis les supporters du club phocéen dans la poche. Pari gagné donc pour Pablo Longoria qui l’avait recruté pour une saison après un passage délicat du Chilien à l’Inter. Mais Sanchez est agent libre et ne reviendra pas à l’OM, mais aurait la volonté de retrouver un ancien club.

En l’espace de quelques semaines après son arrivée à l’OM l’été dernier , El Nino Maravilla a mis tout le monde d’accord et a émerveillé le public du Vélodrome. Néanmoins, le contrat qu’Alexis Sanchez avait signé à l’OM ne durait qu’une seule saison. Et malgré ses belles performances, le Chilien n’a pas apposé sa signature sur une prolongation.

L’Inter confirme, Sanchez veut revenir

Depuis le 1er juillet dernier, Alexis Sanchez dispose du statut d’agent libre, mais n’a toujours pas retrouvé de club malgré les rumeurs turques d’une arrivée à Galatasaray. Ces dernières heures, Giuseppe Marotta a avoué à la presse italienne que Sanchez avait contacté l’Inter pour effectuer son retour selon les propos de l ‘administrateur délégué du club nerazzurro.

OM : Guendouzi lâche une réponse pour son transfert https://t.co/sDhPoPBH7C pic.twitter.com/JnqRUwIg0o — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

Alexis Sanchez demanderait un salaire de 3M€ à l’année à l’Inter