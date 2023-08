PSG : La priorité de l’été donne son accord, elle va signer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Indiscutable à Manchester City, Bernardo Silva a fait l’objet d’un gros pressing du PSG tout au long de l’été, au point de ne pas laisser indifférent le principal intéressé. Finalement, ce dernier est désormais sur le point de renouveler son bail en Angleterre comme vous l’a révélé le 10 Sport. Une information confirmée outre-Manche.

Luis Campos s’imaginait mettre la main sur Bernardo Silva cet été. Alors que les deux hommes se connaissent très bien du fait de leur passé commun à l’AS Monaco, un transfert de l’international portugais au PSG était dans les tuyaux cet été. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, le club de la capitale a fait le forcing pour parvenir à ses fins, mais Manchester City n’a pas vacillé et sort gagnant du dossier, avec en prime une prolongation à venir pour Bernardo Silva.

C’est acté pour Bernardo Silva

En effet, selon nos informations divulguées le 13 août dernier, la prolongation du Portugais est d’ores et déjà actée. Les deux parties se sont entendues pour ajouter deux années supplémentaires au bail du joueur de 29 ans, également courtisé par le FC Barcelone et l’Arabie saoudite cet été. ESPN confirme nos révélations exclusives, indiquant que les Skyblues avaient intensifié leurs efforts après les départs d'Ilkay Gündogan et de Riyad Mahrez. Cela n’est désormais plus qu’une question de temps.

Le PSG a renoncé à sa signature