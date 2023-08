PSG : La manœuvre de l’Arabie saoudite pour débloquer le transfert de Verratti

Thomas Bourseau

Un an après avoir soufflé sa dixième bougie en tant que joueur du PSG et un peu plus de six mois après la prolongation de son contrat jusqu’en 2026, Marco Verratti est poussé vers la sortie et pourrait rejoindre Neymar en Arabie saoudite. Al-Hilal lui a d’ailleurs fait de la place dans son effectif. Explications.

Entre Marco Verratti et le PSG, il semblerait que le mariage touche à sa fin. C’est en effet l’information communiquée par le10sport.com la semaine dernière. On vous révélait le 14 août que le président Nasser Al-Khelaïfi prenait déjà comme acté le départ de Verratti pour l’Arabie saoudite bien que ce dernier ait vu son contrat être prolongé jusqu’en juin 2026 en décembre dernier.

Toujours pas d’accord pour le transfert de Verratti

Annoncé proche d’Al-Hilal comme son désormais ex-compère Neymar qui s’en est allé dans le club de Riyad, Marco Verratti s’est déjà mis d’accord avec le club saoudien, mais le PSG peine à en faire autant. Comme annoncé par L’Equipe dernièrement et confirmé par RMC Sport , le Paris Saint-Germain aurait repoussé les offres de 30 et de 45M€ d’Al-Hilal pour Verratti, mais un autre problème était évoqué : les places d’extracommunautaires pour lesquelles Al-Hilal n’en dispose que 8.

Marega s’en va, une place s’est libérée à Al-Hilal pour Verratti