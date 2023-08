Il annonce du lourd pour l’OM, c’est inattendu

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l’OM a donc été contraint de passer par les barrages pour se qualifier pour la Ligue des champions. Mais les Marseillais ont clairement échoué en se faisant éliminer par le Panathinaïkos. Une désillusion pour l’OM, mais Florent Gautreau estime que c’est finalement une bonne nouvelle, l’effectif de Marcelino étant taillé pour la Ligue Europa.

Le début de saison ne sourit pas réellement à l'OM qui a déjà raté son principal objectif, à savoir la qualification pour la Ligue des champions. En effet, le club phocéen a été éliminé aux tirs-au-but en barrage par le Panathinaïkos. Une grosse désillusion pour les Marseillais. Et pourtant, Florent Gautreau pense que cela peut-être un mal pour un bien pour l'OM.

«L’Europa League, ce sera mieux que la Ligue des Champions»

« Ce n’est pas si mal par rapport à tout le chantier qu’il faut remettre en place et donc dans ce contexte, en L1 ça va le faire, et l’Europa League, ce sera mieux que la Ligue des Champions. On a entendu des trucs assez pessimistes sur l’OM. Je ne suis pas si inquiet que ça. Et j’ai envie de dire que le mistral gagnant va arriver », explique le journaliste de RMC au micro de l' After Foot .

«L’OM n’est pas dimensionné pour jouer la Ligue des Champions»