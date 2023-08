L’OM crie au scandale et reçoit une réponse

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, l’OM n’a pas été verni et a plusieurs fois subi les décisions de la VAR. Une situation qui a agacé certains Marseillais qui s’estiment lésé par l’arbitrage, notamment contre le FC Metz. Mais Stéphane Lannoy a tenu à mettre les choses au clair, estimant que les des décisions arbitrales avaient été les bonnes.

Le début de saison de l'OM a clairement été marqué par certaines décisions arbitrales qui ont été largement commentées. Lors des deux matches contre le Panathinaïkos ce fut notamment le cas, ou plus récemment face au FC Metz. Le but refusé à Valentin Rongier pour une faute d'Ismaïla Sarr au début de l'action a notamment fait polémique. Marcelino avait notamment affiché sa surprise.

La mauvaise nouvelle tombe pour l'OM https://t.co/0ejnUfUR88 pic.twitter.com/VLKg2YyF6A — le10sport (@le10sport) August 22, 2023

L'OM s'agace contre la VAR

« Cela commence à faire pas mal d'années que je fais ce métier et j'ai rarement connu une telle chose. En l'espace de trois jours, en deux matchs... c'est difficile à expliquer. On en a gagné un mais ça n'a pas suffi (pour la qualification), mais celui d'aujourd'hui... c'est incroyable pour moi qu'on n'ait pas eu les trois points. Tu peux avoir de la malchance un jour, mais qu'on se retrouve dans des circonstances similaires trois jours plus tard... C'est difficile », confiait l’entraîneur de l’OM en conférence de presse après le nul à Metz (2-2). Mais Stéphane Lannoy défend les décisions arbitrales.

«Cela prouve l'intérêt pour l'assistant vidéo de travailler les différents angles»