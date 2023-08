L’OM a un problème, il déballe tout !

Thomas Bourseau

Daniel Riolo a analysé le début de saison de l’OM. Que ce soit lors des matchs de préparation, du tour de qualification pour la Ligue des champions ou les deux premières sorties du club phocéen en Ligue 1. Selon l’éditorialiste de RMC, le problème viendrait du schéma tactique de Marcelino, couplé aux manques au sein de l’effectif marseillais.

Fidèle à ses habitudes, Pablo Longoria s’est montré particulièrement actif sur le marché des transferts. Outre Marcelino qui a hérité du poste d’entraîneur laissé vacant quelques semaines plus tôt par Igor Tudor, le président de l’OM a bouclé diverses opérations dont les arrivées de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Renan Lodi ou encore Geoffrey Kondogbia pour ne citer qu’eux.

«On a vu que c’était pas facile de jouer en 4-4-2»

Adepte du 4-4-2, Marcelino fait confiance à son schéma tactique bien compact même si il y a certains irrégularités au sein de l’effectif de l’OM qui desservent l’entraîneur espagnol selon Daniel Riolo. « On a vu que c’était pas facile de jouer en 4-4-2 car c’est des paires qui doivent fonctionner le défenseur droit avec l’ailier droit, les centraux et les deux au milieu. Et dans cette configuration, on s’aperçoit que sur le côté gauche il n’y avait pas de paires. Ils ont fait joué un gamin contre Metz qui a fait un bon match d’ailleurs mais on voit que de ce côté là ça ne va pas. Et c’est malheureux d’ailleurs, qu’il arrive ( Marcelino) avec ce schéma prédéfini. Ça condamne Ounahi sans parler du problème qu’on va avoir entre Veretout, Rongier, Guendouzi et Kondogbia ».

«Ce schéma me laisse perplexe j’ai du mal à comprendre ce que fait l’OM sur le terrain»